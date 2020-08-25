В Иркутской области парень катал друзей в ковше погрузчика и наехал на них

20-летний парень и 14-летний подросток выпали из ковша, а водитель не смог остановить вовремя спецтехнику



В Качугском районе Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием спецтехники, в результате которого пострадали молодой человек и подросток.



Инцидент произошёл вечером 22 августа в селе Головновка. 21-летний молодой человек, имея доступ к управлению погрузчиком «SANLIN», предложил своим товарищам прокатиться на спецтехнике. Друзья забрались в ковш.



В ходе движения ковш внезапно поднялся, а находящиеся в нём 20-летний молодой человек и 14-летний подросток не удержались и выпали. Остановить вовремя спецтехнику водитель не смог, и в результате наехал на своих знакомых.



- В связи с тем, что пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью, следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

