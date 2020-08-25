Двухлетний ребёнок едва не утонул, пока мама и бабушка были на берегу
О юном герое из Бурятии рассказали в паблике «Подвиги», на который подписано более 140 тысяч пользователей. 12-летний Слава спас двухлетнего мальчика, который едва не утонул на Байкале.
В тот день большая семья – мама, бабушка и трое малышей – отдыхали на озере. Старшему четыре года, среднему два, а младший ещё грудничок. Мальчики пошли плескаться к берегу. Одно неловкое движение – и вот уже двухлетний малыш в воде, тонет и захлёбывается. А его старший братишка совсем растерялся, даже на помощь не позвал.
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- На счастье, ребёнка в воде заметил 12-летний Слава. Он подхватил мальчика на руки и вынес на берег, тот сразу громко зарыдал: испугался. А его старший братик крикнул Славе: «Спасибо, ты спас моего брата!» Мама и бабушка были шокированы тем, что так легко могли потерять ребёнка… - описывают события того дня в паблике «Подвиги».
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Слава не считает, что совершил подвиг: там, где тонул малыш, воды подростку было по пояс. Так что он просто успел вовремя сориентироваться. Слава занимается самбо и планирует записаться на плавание
- Хочу научиться отлично держаться на воде, это всегда пригодится, - говорит юный герой.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно о 14-летней девочке, которая спасла на Байкале свою 10-летнюю сестру. В Главном управлении МЧС по Бурятии решается вопрос о награждении юной героини медалью за спасение утопающего.
В Бурятии юный герой спас тонущего в Байкале малыша
Происшествия, Фото:
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