Выздоровело более 4 тысяч человек
По данным на 25 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4470, за последние сутки число больных увеличилось на 24 человека.
Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4093 пациента, в том числе 22 за сутки. За весь период скончались 52 человека.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
В Бурятии на сегодня зарегистрирован 5001 случай заболевания. Выписались из больниц 4253 человека, умерло 49 человек. Проходят лечение в стационарах республики 370 больных. На амбулаторном лечении находятся 329 пациентов.
Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Бурятии старше 65 лет продлён до конца сентября режим самоизоляции.
В Забайкалье ещё 24 человека заразились коронавирусом
Происшествия, Фото:
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