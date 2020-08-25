В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных

В МЧС прокомментировали крупный утренний пожар в магазине БМПК
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около шести часов утра в Улан-Удэ на улице Залесная сгорел магазин «Универсам низких цен» фирменной торговой сети БМПК. Очевидцы вызвали пожарных и засняли происходящее на видео:
видео очевидцев из паблика Аноним 03
В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили, что к тушению привлекались 20 пожарных и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия первого подразделения охвачено дощатое здание, обшитое металлопрофилем, было охвачено огнём.
- Существовала угроза перехода огня на соседнее строение, находящееся в четырех метрах от горящего здания, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.
Пожар был ликвидирован на площади 449 квадратных метров. Пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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