В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около шести часов утра в Улан-Удэ на улице Залесная сгорел магазин «Универсам низких цен» фирменной торговой сети БМПК. Очевидцы вызвали пожарных и засняли происходящее на видео:





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видео очевидцев из паблика Аноним 03







В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.











В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили, что к тушению привлекались 20 пожарных и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.На момент прибытия первого подразделения охвачено дощатое здание, обшитое металлопрофилем, было охвачено огнём.- Существовала угроза перехода огня на соседнее строение, находящееся в четырех метрах от горящего здания, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.Пожар был ликвидирован на площади 449 квадратных метров. Пострадавших нет.