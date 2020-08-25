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В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных

В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных
Происшествия, 
В МЧС прокомментировали крупный утренний пожар в магазине БМПК

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около шести часов утра в Улан-Удэ на улице Залесная сгорел магазин «Универсам низких цен» фирменной торговой сети БМПК. Очевидцы вызвали пожарных и засняли происходящее на видео:

видео очевидцев из паблика Аноним 03

В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили, что к тушению привлекались 20 пожарных и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия первого подразделения охвачено дощатое здание, обшитое металлопрофилем, было охвачено огнём.

- Существовала угроза перехода огня на соседнее строение, находящееся в четырех метрах от горящего здания, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Вячеслав Калмынин.

Пожар был ликвидирован на площади 449 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.


пожар магазин
 
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