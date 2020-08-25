Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозрительный мужчина сразу же привлёк внимание росгвардейцев



В Улан-Удэ на улице Иволгинская росгвардейцы заметили подозрительного мужчину, ехавшего на подростковом велосипеде. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться.



Во время проверки документов росгвардейцы в радиоэфире услышали ориентировку о краже велосипеда той же марки, что и у подозрительного мужчины.



- В ходе разбирательства было установлено, что велосипед стоял возле магазина, тогда подозреваемый воспользовался моментом и украл его. Задержанный, 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу, был передан сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».





