Подозрительный мужчина сразу же привлёк внимание росгвардейцев
В Улан-Удэ на улице Иволгинская росгвардейцы заметили подозрительного мужчину, ехавшего на подростковом велосипеде. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться.
Во время проверки документов росгвардейцы в радиоэфире услышали ориентировку о краже велосипеда той же марки, что и у подозрительного мужчины.
- В ходе разбирательства было установлено, что велосипед стоял возле магазина, тогда подозреваемый воспользовался моментом и украл его. Задержанный, 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу, был передан сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде
Происшествия, Фото:
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