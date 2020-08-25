Житель Бурятии обчистил кассу, пока продавец была в подсобке

Изначально кража в его планы не входила



В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии в продуктовый магазин зашёл 26-летний молодой человек. Он хотел совершить покупки, но увидев, что продавец отлучилась в подсобку, украл из кассы 11 тысяч рублей.



Деньги молодой человек потратил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.



- На момент совершения кражи торговая точка не была оснащена видеозаписывающей техникой. Руководителю вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.





