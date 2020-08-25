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Житель Бурятии обчистил кассу, пока продавец была в подсобке

Житель Бурятии обчистил кассу, пока продавец была в подсобке
Происшествия, 
Изначально кража в его планы не входила

В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии в продуктовый магазин зашёл 26-летний молодой человек. Он хотел совершить покупки, но увидев, что продавец отлучилась в подсобку, украл из кассы 11 тысяч рублей.

Деньги молодой человек потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.

- На момент совершения кражи торговая точка не была оснащена видеозаписывающей техникой. Руководителю вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.


кража
 
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