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В Иркутской области парня убили знакомого и пустили следователей по ложному следу

В Иркутской области парня убили знакомого и пустили следователей по ложному следу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Правда вскрылась спустя год

В 2019 году в городе Усть-Илимск Иркутской области без вести пропал 34-летний мужчина. Знакомые рассказали, что он на их глазах упал с моста в реку. К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, волонтёры, водолазы, однако тело так и не было обнаружено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Тщательно проанализировав материалы уголовного дела, оперативники и следователи усомнились в версии молодых людей. Кроме того, двое из них ранее были судимы за совершение преступлений против личности.

В ходе следствия удалось выяснить истинные обстоятельства исчезновения мужчины. Трое подозреваемых в возрасте 23, 24 и 26 лет были задержаны. По местам их проживания оперативники провели обыски.

Полицейские выяснили, что в ночь с 30 сентября на 1 октября 2019 года трое приятелей посадили мужчину против его воли в автомобиль и вывезли в лес Усть-Илимского района. Здесь его застрелили из заранее приготовленного оружия. Тело парни спрятали в лесу, а орудие преступления выбросили в близлежащий водоём.

На допросах обвиняемые рассказали подробности и показали место совершения преступления. Следователи и добровольцы шаг за шагом обследовался участок леса, в итоге удалось найти останки убитого и его одежду. Водолазы обследовали дно реки и вскоре нашли пистолет с обоймой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с похищением человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, баллистические и т.д. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство
 
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