В Улан-Удэ крупный пожар уничтожил магазин

- Это магазин БМПК горит, пожарных вызвали. Уже всё стреляет внутри, стекло. По всему зданию большому всё горит, - комментировали очевидцы.







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видео - Аноним 03





Огонь быстро распространился по зданию.

Сегодня в Улан-Удэ ранним утром (предположительно, около шести часов) на остановке «ВАИ», перед отворотом на Спиртзаводскую трассу, вспыхнул продуктовый магазин БМПК. Пожарных вызвали очевидцы, которые засняли произошедшее на видео. Ролики с места происшествия появились в паблике «Аноним 03».- Пожарные приехали через 10 минут, стоят ещё вдалеке. Соседнее здание жалко, - рассказали очевидцы.В комментариях люди сожалеют: «Как жаль! Хороший магазин».Информации о причинах пожара пока нет, в ГУ МЧС по Бурятии обещали прокомментировать произошедшее чуть позже.