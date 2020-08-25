В Улан-Удэ крупный пожар уничтожил магазин

Сегодня в Улан-Удэ ранним утром (предположительно, около шести часов) на остановке «ВАИ», перед отворотом на Спиртзаводскую трассу, вспыхнул продуктовый магазин БМПК. Пожарных вызвали очевидцы, которые засняли произошедшее на видео. Ролики с места происшествия появились в паблике «Аноним 03».
- Это магазин БМПК горит, пожарных вызвали. Уже всё стреляет внутри, стекло. По всему зданию большому всё горит, - комментировали очевидцы.
Огонь быстро распространился по зданию.
- Пожарные приехали через 10 минут, стоят ещё вдалеке. Соседнее здание жалко, - рассказали очевидцы.
В комментариях люди сожалеют: «Как жаль! Хороший магазин».
Информации о причинах пожара пока нет, в ГУ МЧС по Бурятии обещали прокомментировать произошедшее чуть позже.