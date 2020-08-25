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В Бурятии в опрокинувшемся «КамАЗе» пострадали три человека

В Бурятии в опрокинувшемся «КамАЗе» пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель грузовика за рулём всего два месяца

Накануне, 24 августа, около 10 часов утра в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими. 35-летний водитель «КамАЗа» в 5 км от села Ширинга не справился с управлением и опрокинул грузовик.

В результате ДТП пострадал сам водитель и две женщины-пассажирки, 35 и 39 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель грузовика имеет небольшой стаж вождения – 2,5 месяца, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии в кювет вылетел автомобиль с 21-летней девушкой-водителем.

Также накануне в Иркутской области в ДТП попала маршрутка, ехавшая из Еланцов в Улан-Удэ. Пострадали три пассажира.

Трамвай в Улан-Удэ сбил пешехода между остановками «Юношеская библиотека» и «Технологический университет»

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП, лишь чудом обошедшееся без травмированных.



ДТП
 
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