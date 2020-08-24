Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП в Улан-Удэ

Мужчину приговорили к обязательным работам



Улан-удэнец в 2019 году был лишён водительских прав. Однако, несмотря на это, в мае 2020 года ночью он пьяный катался за рулём мотоцикла по улицам города. Мужчина попал в аварию, опрокинувшись на мотоцикле, а после предстал перед судом за повторную пьяную езду.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.



Мотоциклисту назначили наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Он лишён водительских прав на два года года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

