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Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП в Улан-Удэ

Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к обязательным работам

Улан-удэнец в 2019 году был лишён водительских прав. Однако, несмотря на это, в мае 2020 года ночью он пьяный катался за рулём мотоцикла по улицам города. Мужчина попал в аварию, опрокинувшись на мотоцикле, а после предстал перед судом за повторную пьяную езду.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.

Мотоциклисту назначили наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Он лишён водительских прав на два года года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
ДТП мотоциклисты
 
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