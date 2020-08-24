Мужчину приговорили к обязательным работам
Улан-удэнец в 2019 году был лишён водительских прав. Однако, несмотря на это, в мае 2020 года ночью он пьяный катался за рулём мотоцикла по улицам города. Мужчина попал в аварию, опрокинувшись на мотоцикле, а после предстал перед судом за повторную пьяную езду.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.
Мотоциклисту назначили наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Он лишён водительских прав на два года года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Малышка выпала c четвёртого этажа
Он получил условный срок
Отец мальчика отошёл на считанные минуты, когда произошла трагедия
Девочка возвращалась от друзей, когда на неё напали
Пожар произошёл утром
ДТП произошло на трассе «Байкал»
Задержанные оказались родственниками
Мужчины утонули на Селенге
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии связали с очагами в Еравнинском районе
На мухоршибирское село вода обрушилась с гор
Ливень был недолгим, но сильным
Мужчина украл гаджет в ночном клубе
Два подземных толчка зафиксированы в Окинском и Курумканском районах
Маршрутка, следовавшая в Улан-Удэ, попала в аварию в Иркутской области
Грабитель догнал мужчину на автобусной остановке