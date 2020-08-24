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В Улан-Удэ в тройное ДТП попали малолитражка, такси и грузовик

В Улан-Удэ в тройное ДТП попали малолитражка, такси и грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сильнее всего не повезло таксисту

Сегодня утром, около 9 часов в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.

По предварительной информации, малолитражка «Субару Плео» выезжала с Карьерного переулка на Трубачеева, когда столкнулась с автомобилем «Тойота Пробокс» с логотипами службы заказа такси «Максим». От удара такси отбросило на полосу встречного движения, где машина попала прямо под грузовик.


Автомобиль такси сильно помяло – всмятку оказалась вся передняя часть. По словам очевидцев, в «Пробоксе» был не только водитель, но и пассажиры.

Люди после такой серьёзной аварии не пострадали лишь чудом, считают те, кто оказался на месте.

На данном участки дороги после тройного ДТП образовалась пробка, движение было заблокировано в обе стороны.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии в кювет вылетел автомобиль с 21-летней девушкой-водителем.

Также сегодня в Иркутской области в ДТП попала маршрутка, ехавшая из Еланцов в Улан-Удэ. Пострадали три пассажира.

Накануне в Бурятии произошло ДТП с пострадавшими: женщину сбили на парковке магазина, а пьяный водитель наехал на мужчину.
ДТП
 
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