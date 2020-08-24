В Улан-Удэ в тройное ДТП попали малолитражка, такси и грузовик

По предварительной информации, малолитражка «Субару Плео» выезжала с Карьерного переулка на Трубачеева, когда столкнулась с автомобилем «Тойота Пробокс» с логотипами службы заказа такси «Максим». От удара такси отбросило на полосу встречного движения, где машина попала прямо под грузовик.





На данном участки дороги после тройного ДТП образовалась пробка, движение было заблокировано в обе стороны.











