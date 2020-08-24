Отец мальчика отошёл на считанные минуты, когда произошла трагедия
В Забайкальском крае в посёлке Агинское 22 августа в реке Ага утонул 10-летний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи выехали к месту трагедии, осмотрели его, опросили очевидцев.
Спасатели извлекли тело ребёнка из воды. Следователи не обнаружили признаков телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.
- По предварительным данным, мальчик вместе с отцом отдыхали на берегу реки. С ними также находилась трёхлетняя девочка, сестра погибшего мальчика, а также его двоюродный брат 11 лет. Мальчики играли на берегу, а мужчина занимался младшей дочерью. Когда мужчина отошел на считанные минуты, 10-летний мальчик, бродивший по берегу, провалился в яму, его унесло течением. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в километре ниже по течению реки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Забайкалье 10-летний мальчик утонул, провалившись в яму у берега
Происшествия, Фото:
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