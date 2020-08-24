 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Августа

23 Августа

Популярное

В Забайкалье 10-летний мальчик утонул, провалившись в яму у берега

В Забайкалье 10-летний мальчик утонул, провалившись в яму у берега
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отец мальчика отошёл на считанные минуты, когда произошла трагедия

В Забайкальском крае в посёлке Агинское 22 августа в реке Ага утонул 10-летний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи выехали к месту трагедии, осмотрели его, опросили очевидцев.

Спасатели извлекли тело ребёнка из воды. Следователи не обнаружили признаков телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.

- По предварительным данным, мальчик вместе с отцом отдыхали на берегу реки. С ними также находилась трёхлетняя девочка, сестра погибшего мальчика, а также его двоюродный брат 11 лет. Мальчики играли на берегу, а мужчина занимался младшей дочерью. Когда мужчина отошел на считанные минуты, 10-летний мальчик, бродивший по берегу, провалился в яму, его унесло течением. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в километре ниже по течению реки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить уличного насильника 16-летней девушки
В Улан-Удэ будут судить уличного насильника 16-летней девушки
Происшествия, 24.08.2020
Девочка возвращалась от друзей, когда на неё напали
Трое улан-удэнцев собирали коноплю возле Оронгоя
Трое улан-удэнцев собирали коноплю возле Оронгоя
Происшествия, 24.08.2020
Задержанные оказались родственниками
В Бурятии коронавирус пошёл в рост из-за дня рождения и массажа
В Бурятии коронавирус пошёл в рост из-за дня рождения и массажа
Происшествия, 24.08.2020
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии связали с очагами в Еравнинском районе
В Бурятии подтопило 50 подполий жилых домов
В Бурятии подтопило 50 подполий жилых домов
Происшествия, 24.08.2020
На мухоршибирское село вода обрушилась с гор
В Бурятии затопило пожарную часть
В Бурятии затопило пожарную часть
Происшествия, 24.08.2020
Ливень был недолгим, но сильным
В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора
В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора
Происшествия, 24.08.2020
Мужчина украл гаджет в ночном клубе
В Бурятии произошло два землетрясения
В Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия, 24.08.2020
Два подземных толчка зафиксированы в Окинском и Курумканском районах
Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП
Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП
Происшествия, 24.08.2020
Маршрутка, следовавшая в Улан-Удэ, попала в аварию в Иркутской области
Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию
Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию
Происшествия, 24.08.2020
Грабитель догнал мужчину на автобусной остановке
В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»
В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»
Происшествия, 24.08.2020
Авария вызвала затор на проспекте 50 лет Октября
Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Происшествия, 24.08.2020
Грабитель пытался обчистить спящую девушку в её же доме  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^