В Забайкалье 10-летний мальчик утонул, провалившись в яму у берега

Отец мальчика отошёл на считанные минуты, когда произошла трагедия



В Забайкальском крае в посёлке Агинское 22 августа в реке Ага утонул 10-летний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.



Следователи выехали к месту трагедии, осмотрели его, опросили очевидцев.



Спасатели извлекли тело ребёнка из воды. Следователи не обнаружили признаков телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.



- По предварительным данным, мальчик вместе с отцом отдыхали на берегу реки. С ними также находилась трёхлетняя девочка, сестра погибшего мальчика, а также его двоюродный брат 11 лет. Мальчики играли на берегу, а мужчина занимался младшей дочерью. Когда мужчина отошел на считанные минуты, 10-летний мальчик, бродивший по берегу, провалился в яму, его унесло течением. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в километре ниже по течению реки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

