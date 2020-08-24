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В Улан-Удэ будут судить уличного насильника 16-летней девушки

В Улан-Удэ будут судить уличного насильника 16-летней девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочка возвращалась от друзей, когда на неё напали

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2020 года в посёлке Сосновый Бор бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку. По версии следствия, 31-летний мужчина приехал в посёлок для сбора металлолома. Вечером он пошёл к магазину за спиртным и по пути увидел девушку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у неё мужчина заприметил мобильный телефон.

Достав нож, мужчина подошёл к жертве, приставил оружие к её шее и отобрал 100 рублей. После он силой увёл девушку в расположенный неподалёку лес, где изнасиловал.

Затем отнял мобильный телефон и портативный аккумулятор. Угрожая расправой, заставил сообщить пароль от телефона, после чего сбежал.

Ночь он провёл в лесу в тепловом коллекторе, а затем уехал из Соснового Бора. Чтобы его не поймали, сменил одежду, побрился и даже изменил походку. Однако, несмотря на принятые попытки избежать ответственности, вскоре был изобличён и задержан.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
изнасилование
 
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