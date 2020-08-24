Автобус ЛИАЗ сгорел под Ангарском

Происшествия, Фото: Инцидент | Иркутск

Пожар произошёл утром



Под Ангарском на федеральной трассе Р-255 «Байкал» загорелся автобус ЛИАЗ. Информация пожарным поступило сегодня, 24 августа, в 7.40 часов утра.



- В 08:03 пожар был локализован. В 08:05 пожар ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



На тушении работали 12 пожарных и три единицы техники.

