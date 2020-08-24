Пожар произошёл утром
Под Ангарском на федеральной трассе Р-255 «Байкал» загорелся автобус ЛИАЗ. Информация пожарным поступило сегодня, 24 августа, в 7.40 часов утра.
- В 08:03 пожар был локализован. В 08:05 пожар ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
На тушении работали 12 пожарных и три единицы техники.
Автобус ЛИАЗ сгорел под Ангарском
Происшествия, Фото:
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