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Автобус ЛИАЗ сгорел под Ангарском

Автобус ЛИАЗ сгорел под Ангарском
Происшествия,  Фото:Инцидент | Иркутск
Пожар произошёл утром

Под Ангарском на федеральной трассе Р-255 «Байкал» загорелся автобус ЛИАЗ. Информация пожарным поступило сегодня, 24 августа, в 7.40 часов утра.

- В 08:03 пожар был локализован. В 08:05 пожар ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На тушении работали 12 пожарных и три единицы техники.
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