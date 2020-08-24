В Бурятии 21-летняя девушка перевернулась в кювет

ДТП произошло на трассе «Байкал»
Сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии в кювет вылетел автомобиль с 21-летней девушкой-водителем.
На трассу прибыли сотрудники 37-й пожарной части из села Ильинка.
- Пожарные помогли девушке выбраться и её передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Иркутской области в ДТП попала маршрутка, ехавшая из Еланцов в Улан-Удэ
. Пострадали три пассажира.
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Пожар произошёл утром
ДТП произошло на трассе «Байкал»
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