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В Бурятии 21-летняя девушка перевернулась в кювет

В Бурятии 21-летняя девушка перевернулась в кювет
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
ДТП произошло на трассе «Байкал»

Сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии в кювет вылетел автомобиль с 21-летней девушкой-водителем.

На трассу прибыли сотрудники 37-й пожарной части из села Ильинка.

- Пожарные помогли девушке выбраться и её передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Иркутской области в ДТП попала маршрутка, ехавшая из Еланцов в Улан-Удэ. Пострадали три пассажира.
ДТП
 
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