Задержанные оказались родственниками
Ночью 20 августа полицейские недалеко от села Оронгой Иволгинского района задержали трёх мужчин, собиравших коноплю. У них изъяли около трёх кило конопли.
Мужчины 34, 31 и 22 лет являются родственниками и проживают в Улан-Удэ. Двое из них судимы за кражи, один за наркопреступление.
Задержанные пояснили полицейским, что коноплю они заготавливали для собственного употребления.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
- Кроме того, по предварительной информации задержанные находились в состоянии наркотического опьянения, решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Иволгинском районе Бурятии сожгли кусты дикой конопли.
Трое улан-удэнцев собирали коноплю возле Оронгоя
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