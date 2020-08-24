Два трупа граждан Монголии уплыли в Бурятию

Поиски были начаты в Бурятии сегодня в 8 часов утра.







Как сообщал «Байкал-Daily», 19 августа в Бурятии на Байкале утонул дедушка, бросившийся на помощь внукам – их на надувном матрасе относило от берега.

21 августа в Пограничное управление ФСБ России по Бурятии обратились представители властей Монголии. Двое мужчин утонули в Монголии на реке Селенга. Поиски их тел, которые велись в соседней стране, результатов не дали. Вероятнее всего, тела течением унесло в соседнюю Бурятию.- В связи с этим Монголия попросила помощи у России. Пограничное управление ФСБ передало сообщение в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Вчера, спасатели поисково-спасательного отряда №1 направились на место поисков – в 12 км от границы с Монголией, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.