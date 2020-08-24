 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Августа

23 Августа

Популярное

Два трупа граждан Монголии уплыли в Бурятию

Два трупа граждан Монголии уплыли в Бурятию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины утонули на Селенге

21 августа в Пограничное управление ФСБ России по Бурятии обратились представители властей Монголии. Двое мужчин утонули в Монголии на реке Селенга. Поиски их тел, которые велись в соседней стране, результатов не дали. Вероятнее всего, тела течением унесло в соседнюю Бурятию.

- В связи с этим Монголия попросила помощи у России. Пограничное управление ФСБ передало сообщение в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Вчера, спасатели поисково-спасательного отряда №1 направились на место поисков – в 12 км от границы с Монголией, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Поиски были начаты в Бурятии сегодня в 8 часов утра.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 августа в Бурятии на Байкале утонул дедушка, бросившийся на помощь внукам – их на надувном матрасе относило от берега.



смерть утопление Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии затопило пожарную часть
В Бурятии затопило пожарную часть
Происшествия, 24.08.2020
Ливень был недолгим, но сильным
В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора
В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора
Происшествия, 24.08.2020
Мужчина украл гаджет в ночном клубе
В Бурятии произошло два землетрясения
В Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия, 24.08.2020
Два подземных толчка зафиксированы в Окинском и Курумканском районах
Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП
Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП
Происшествия, 24.08.2020
Маршрутка, следовавшая в Улан-Удэ, попала в аварию в Иркутской области
Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию
Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию
Происшествия, 24.08.2020
Грабитель догнал мужчину на автобусной остановке
В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»
В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»
Происшествия, 24.08.2020
Авария вызвала затор на проспекте 50 лет Октября
Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Происшествия, 24.08.2020
Грабитель пытался обчистить спящую девушку в её же доме  
Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Происшествия, 24.08.2020
Он дёргал ручки входных дверей и воровал лежащие на видном месте вещи
Пассажирку пустили порулить паромом на Байкале
Пассажирку пустили порулить паромом на Байкале
Происшествия, 24.08.2020
В это время паром перевозил машины  
В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми
В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми
Происшествия, 24.08.2020
Детские удерживающие устройства в 54% уменьшают смертность
В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину
В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину
Происшествия, 24.08.2020
В один миг мужчина полетел вниз, но его схватили и удержали вниз головой
Дымом заволокло 10 населённых пунктов Иркутской области
Дымом заволокло 10 населённых пунктов Иркутской области
Происшествия, 24.08.2020
Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано
В Бурятии женщину сбили на парковке магазина
В Бурятии женщину сбили на парковке магазина
Происшествия, 24.08.2020
Женщина попала под колёса «Филдера»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^