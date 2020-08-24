В Бурятии подтопило 50 подполий жилых домов

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 22 августа селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии подтопило жилые дома. Сильный ливень и град шёл с 15 до 17 часов. Сегодня стало известно, что всего оказалось подтоплено 50 подполий, об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Вода на Никольск хлынула после сильного ливня с гор. Подтоплены оказались не только подполья. Также частично размыта внутрипоселковая дорога, повреждены заборы.
На сегодняшний день рабочая группа администрации села провела обход домов для уточнения количества пострадавших участков, имущества, оценки причинённого ущерба и планированию аварийно-восстановительных мероприятий.
Вода откачана из всех 50 подполий жилых домов, имущество граждан не повреждено, заверяют в агентстве ГО и ЧС.
Ведутся работы по расчистке дворов от ила. В домах воды нет.
Рабочая группа осмотрела гидротехническое сооружение ниже села Никольск. Оно функционирует в штатном режиме, вода проходит беспрепятственно через аварийный сброс.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Армак Джидинского района Бурятии затопило пожарную часть.