В Бурятии затопило пожарную часть

Ливень был недолгим, но сильным
В воскресенье, 23 августа в селе Армак Джидинского района Бурятии после кратковременного, но сильного ливня подтопило пожарную часть №86. Затоплен оказался гаражный бокс части.
- Подтопление не отразилось на готовности подразделения. Глава сельского поселения «Армакское» провёл подворовой обход в Армаке, подтоплений жилых домов не выявлено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу подтопило дома села Никольск
Мухоршибирского района Бурятии. Сегодня стало известно, что подтоплено 50 подполий.
Ливень был недолгим, но сильным
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