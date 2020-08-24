В Бурятии затопило пожарную часть

- Подтопление не отразилось на готовности подразделения. Глава сельского поселения «Армакское» провёл подворовой обход в Армаке, подтоплений жилых домов не выявлено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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