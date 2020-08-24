В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора

Мужчина украл гаджет в ночном клубе



В Чите у 31-летней местной жительницы ночью украли телефон марки «Samsung Galaxy S 10+». Девушка отдыхала в ночном клубе.



Обнаружив пропажу, читинка обратилась к сотрудникам охраны клуба. Они попытались дозвониться до абонента. Телефон оказался включен и зазвонил в кармане находившегося неподалёку мужчины.



Подозреваемый был передан прибывшим на место сотрудникам ППС.



Неоднократно судимый, в том числе за кражи, 27-летний читинец во всём признался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





