Мужчина украл гаджет в ночном клубе
В Чите у 31-летней местной жительницы ночью украли телефон марки «Samsung Galaxy S 10+». Девушка отдыхала в ночном клубе.
Обнаружив пропажу, читинка обратилась к сотрудникам охраны клуба. Они попытались дозвониться до абонента. Телефон оказался включен и зазвонил в кармане находившегося неподалёку мужчины.
Подозреваемый был передан прибывшим на место сотрудникам ППС.
Неоднократно судимый, в том числе за кражи, 27-летний читинец во всём признался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите украденный телефон зазвонил в кармане вора
Происшествия, Фото:
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