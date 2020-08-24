Два подземных толчка зафиксированы в Окинском и Курумканском районах
В Бурятии накануне произошло сразу два землетрясения. Подземные толчки зафиксировали на территории Окинского и Курумканского районов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Первый подземный толчок произошёл в 06:09 в точке с координатами 52.82 градуса северной широты и 99.77 градуса восточной долготы в Окинском районе. Энергетический класс - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3. Эпицентр находился в 300 км западнее озера Байкал в горной системе Восточный Саян.
Второй толчок произошел в 19:31 по местному времени в точке с координатами 54,46 градусов северной широты и 110.74 градуса восточной долготы в Курумканском районе. Энергетический класс - 10,2, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,4. Эпицентр находился в 80 км восточнее озера Байкал в бассейне реки Баргузин, сообщает Интерфакс.
В Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия, Фото:
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