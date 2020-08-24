Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Маршрутка, следовавшая в Улан-Удэ, попала в аварию в Иркутской области



В Шелеховском районе Иркутской области полиция работает на месте ДТП с участием микроавтобуса и иномарки. Авария произошла сегодня около 11.40 часов на 29 километре федеральной автодороги «Байкал». Столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и «Ниссан». Транспортные средства следовали в попутном направлении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



По предварительным сведениям, микроавтобус следовал по маршруту «Еланцы – Улан-Удэ».



На данный момент известно о троих пострадавших пассажирах «Фиата». Им оказана медицинская помощь, однако от госпитализации граждане отказались.



Всего в автобусе было 14 пассажиров и водитель. В автомобиле «Ниссан» никто не пострадал.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой в том числе будет установлена законность данных пассажирских перевозок.

