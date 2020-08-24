Маршрутка, следовавшая в Улан-Удэ, попала в аварию в Иркутской области
В Шелеховском районе Иркутской области полиция работает на месте ДТП с участием микроавтобуса и иномарки. Авария произошла сегодня около 11.40 часов на 29 километре федеральной автодороги «Байкал». Столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и «Ниссан». Транспортные средства следовали в попутном направлении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным сведениям, микроавтобус следовал по маршруту «Еланцы – Улан-Удэ».
На данный момент известно о троих пострадавших пассажирах «Фиата». Им оказана медицинская помощь, однако от госпитализации граждане отказались.
Всего в автобусе было 14 пассажиров и водитель. В автомобиле «Ниссан» никто не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой в том числе будет установлена законность данных пассажирских перевозок.
Три пассажирки маршрутки, ехавшей в Улан-Удэ, пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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