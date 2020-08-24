Грабитель догнал мужчину на автобусной остановке
19 августа 36-летний житель Тарбагатайского района, приехав в Улан-Удэ, познакомился с компанией молодых людей. Новые знакомые предложили распить спиртное в кафе в центре города.
После застолья компания разошлась. Мужчина оплатил счёт и пошёл в сторону остановки общественного транспорта.
Однако спустя несколько минут его догнали новые знакомые. Один из них, нанеся несколько ударов, забрал из кармана оставшиеся наличные – 3,5 тысячи рублей.
Спустя несколько часов сотрудники ППС по горячим следам поймали грабителя – 28-летнего улан-удэнца, ранее судимого за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию
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