Улан-удэнца ограбили после оплаты в кафе за всю компанию

Грабитель догнал мужчину на автобусной остановке



19 августа 36-летний житель Тарбагатайского района, приехав в Улан-Удэ, познакомился с компанией молодых людей. Новые знакомые предложили распить спиртное в кафе в центре города.



После застолья компания разошлась. Мужчина оплатил счёт и пошёл в сторону остановки общественного транспорта.



Однако спустя несколько минут его догнали новые знакомые. Один из них, нанеся несколько ударов, забрал из кармана оставшиеся наличные – 3,5 тысячи рублей.



Спустя несколько часов сотрудники ППС по горячим следам поймали грабителя – 28-летнего улан-удэнца, ранее судимого за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





