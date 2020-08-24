В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»

Авария вызвала затор на проспекте 50 лет Октября
Сегодня в Улан-Удэ столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовик «ЗИЛ-130» с символикой МУП «Водоканал». ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября, напротив колледжа железнодорожного транспорта.
По предварительной информации, за рулём универсала «Лада» был пенсионер, приехавший из села Селендума Селенгинского района в Улан-Удэ в гости. Столкновение произошло, когда водитель грузовика поворачивал с главной дороги на второстепенную.
Водители не пострадали.
ДТП вызвало огромный затор на дороге – резко снизилась скорость движения в сторону проспекта Автомобилистов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ДТП с пострадавшими: женщину сбили на парковке магазина
, а пьяный водитель наехал на мужчину
.
Грабитель пытался обчистить спящую девушку в её же доме
15-летнего угонщика поймали уже на берегу Байкала
Он дёргал ручки входных дверей и воровал лежащие на видном месте вещи
В это время паром перевозил машины
Детские удерживающие устройства в 54% уменьшают смертность
В один миг мужчина полетел вниз, но его схватили и удержали вниз головой
Мужчине грозит до двух лет колонии
Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано
Женщина попала под колёса «Филдера»
Пьяный водитель сел за руль микрогрузовика
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии связали с очагами в Еравнинском районе
Нарушения в эксплуатации четырёх котельных негативно влияют на экологию и здоровье населения
Их тела обнаружили спустя несколько часов
Общее число случаев заражения COVID-19 приближается к пяти тысячам
Умершая больная последние дни перед смертью лежала в реанимации