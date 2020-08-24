В Улан-Удэ столкнулись «Лада» и грузовик «Водоканала»

ДТП вызвало огромный затор на дороге – резко снизилась скорость движения в сторону проспекта Автомобилистов.

Сегодня в Улан-Удэ столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовик «ЗИЛ-130» с символикой МУП «Водоканал». ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября, напротив колледжа железнодорожного транспорта.