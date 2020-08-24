Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме

Грабитель пытался обчистить спящую девушку в её же доме



Вечером 20 августа 19-летнюю улан-удэнку ограбили в собственном доме. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



27-летний молодой человек после распития спиртного забрёл в ограду частного дома в поисках сигарет. Входная дверь была открыта, и он зашёл в дом. Девушка в это время спала, рядом с ней лежали золотая цепочка и кулон общей стоимостью 60 тысяч рублей. Незваный гость не удержался и схватил украшения.



Но в этот момент хозяйка дома проснулась. Увидев незнакомца с украшениями в руках, она выбежала из дома, подперев входную дверь. Затем позвонила своему отцу и рассказала о случившемся.



В какой-то момент девушка отвлеклась и отпустила дверь. Грабителю удалось выбраться из дома и сбежать.



Когда пришёл отец девушки, они направились на поиски обидчика. Вскоре застали его на соседней улице и сами задержали. Грабителя отец и дочь удерживали до приезда полиции.



Преступником оказался 27-летний безработный житель Иволгинского района.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся следствие.





