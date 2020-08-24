15-летнего угонщика поймали уже на берегу Байкала
21 августа у жительницы села Поселья Иволгинского района со двора её частного дома угнали автомобиль «Хонда Фит». Ущерб владелица оценила в 255 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Спустя несколько часов в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже из магазина. Неизвестный проник в торговую точку через форточку и украл из кассы около 17 тысяч рублей, а также три бутылки коньяка и продукты.
Полицейские просмотрели кадры с камеры видеонаблюдения и установили, что воры уехали из магазина на том самом, угнанном в Поселье, автомобиле.
Угонщика сотрудники уголовного розыска поймали уже в Прибайкальском районе, на побережье Байкала. Задержанному подростку 15 лет, он живёт в Улан-Удэ.
Как выяснилось, он угнал автомобиль ночью, воспользовавшись тем, что ключи были салоне. А после кражи из магазина собрал компанию друзей и поехал на угнанном «Фите» отдыхать на Байкал.
Подросток уже привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Следствие продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно произошла похожая история. Двое друзей, 15 и 17 лет, угнали автомобиль в Улан-Удэ и поехали на нём на Байкал. Правда, по пути попали в ДТП, а в город вернулись на попутке.
В Бурятии подросток обчистил магазин и угнал машину ради поездки на Байкал
Происшествия, Фото:
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