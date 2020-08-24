 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Августа

23 Августа

Популярное

Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир

Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он дёргал ручки входных дверей и воровал лежащие на видном месте вещи

В Шилкинском районе Забайкальского края 23 августа в полицию поступили заявления от пяти местных жителей о хищении из квартир вещей и гаджетов. Во всех случаях воры проникли через незапертые входные двери или окна квартир, расположенных в многоквартирных домах неподалеку друг от друга.

Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 26-летний житель поселка. Выяснилось, что молодой человек, заходя в подъезды, дёргал ручки дверей и, обнаружив незапертые квартиры, воровал лежащие на видном месте вещи.

В одном случае подозреваемый проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно. Его добычей стали планшет, сотовый телефон, 1000 рублей, две куртки и другие вещи. Украденное имущество он спрятал на улице неподалёку от места совершения преступлений.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Улан-удэнка заперла грабителя в своём доме
Происшествия, 24.08.2020
Грабитель пытался обчистить спящую девушку в её же доме  
Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Происшествия, 24.08.2020
Он дёргал ручки входных дверей и воровал лежащие на видном месте вещи
Пассажирку пустили порулить паромом на Байкале
Пассажирку пустили порулить паромом на Байкале
Происшествия, 24.08.2020
В это время паром перевозил машины  
В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми
В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми
Происшествия, 24.08.2020
Детские удерживающие устройства в 54% уменьшают смертность
В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину
В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину
Происшествия, 24.08.2020
В один миг мужчина полетел вниз, но его схватили и удержали вниз головой
Дымом заволокло 10 населённых пунктов Иркутской области
Дымом заволокло 10 населённых пунктов Иркутской области
Происшествия, 24.08.2020
Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано
В Бурятии женщину сбили на парковке магазина
В Бурятии женщину сбили на парковке магазина
Происшествия, 24.08.2020
Женщина попала под колёса «Филдера»
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода и врезался в авто
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода и врезался в авто
Происшествия, 24.08.2020
Пьяный водитель сел за руль микрогрузовика
В Бурятии коронавирус пошёл в рост из-за дня рождения и массажа
В Бурятии коронавирус пошёл в рост из-за дня рождения и массажа
Происшествия, 24.08.2020
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии связали с очагами в Еравнинском районе
В Бурятии котельная работала с «вопиющим» нарушением
В Бурятии котельная работала с «вопиющим» нарушением
Происшествия, 24.08.2020
Нарушения в эксплуатации четырёх котельных негативно влияют на экологию и здоровье населения
В Чите девочка утонула сама и утянула с собой подружку
В Чите девочка утонула сама и утянула с собой подружку
Происшествия, 24.08.2020
Их тела обнаружили спустя несколько часов
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 48 человек
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 48 человек
Происшествия, 24.08.2020
Общее число случаев заражения COVID-19 приближается к пяти тысячам
В Бурятии появилась ещё одна жертва коронавируса
В Бурятии появилась ещё одна жертва коронавируса
Происшествия, 24.08.2020
Умершая больная последние дни перед смертью лежала в реанимации

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^