Он дёргал ручки входных дверей и воровал лежащие на видном месте вещи
В Шилкинском районе Забайкальского края 23 августа в полицию поступили заявления от пяти местных жителей о хищении из квартир вещей и гаджетов. Во всех случаях воры проникли через незапертые входные двери или окна квартир, расположенных в многоквартирных домах неподалеку друг от друга.
Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 26-летний житель поселка. Выяснилось, что молодой человек, заходя в подъезды, дёргал ручки дверей и, обнаружив незапертые квартиры, воровал лежащие на видном месте вещи.
В одном случае подозреваемый проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно. Его добычей стали планшет, сотовый телефон, 1000 рублей, две куртки и другие вещи. Украденное имущество он спрятал на улице неподалёку от места совершения преступлений.
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец за одну ночь обчистил пять квартир
Происшествия, Фото:
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