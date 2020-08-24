В это время паром перевозил машины
За штурвал парома «Дорожник», который возит технику и людей до байкальского острова Ольхон, пустили девушку-пассажирку.
Об этом инциденте стало известно из соцсетей: жительница Иркутска сама выложила видео, назвав его «Лиза рулит». На кадрах видно, как девушка стоит за штурвалом парома, который переправляет туристов на Ольхон. А мужчина, который остался за кадром, учит её управлять. Судя по видам из рубки, рейс был не пустым. На борту судна — машины, сообщают «Вести-Иркутск».
— Вот видишь направление. Вот и держи так.
— Как отворачивать?
— Ну, отворачивай. Вправо отворачивай!
— Ну, все, мне страшно.
— Да, сиди, что ты.
— Ага. Он едет не туда.
— Нормально едет. Да, сиди, что ты.
В Восточно-Сибирском речном пароходстве корреспонденту «Вести-Иркуск» обещали провести служебную проверку того, как девушка попала в рубку капитана, а главное, кто ей дал порулить.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году аналогичный вопиющий случай был зафиксирован на рейсе иркутской авиакомпании «ИрАэро». Пилот пустил свою подругу, которая не умеет управлять самолётами, за штурвал. Это произошло во время пассажирского рейса. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Пассажирку пустили порулить паромом на Байкале
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