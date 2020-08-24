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В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми

В Бурятии за полгода произошло более 65 ДТП с детьми
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Детские удерживающие устройства в 54% уменьшают смертность

В Бурятии за первые полгода произошло более 65 ДТП с участием детей. В одном из аварий погиб ребёнок. Об этом сообщил заведующий отделением больницы скорой медицинской помощи, врач-травматолог, нейрохирург Константин Эрдынеев.

- В России за последние полгода было более 2,5 тысяч ДТП с участием детей, из них, к сожалению, 137 детей погибли. В Бурятии за прошедшие полгода - более 65 ДТП, из них, к сожалению, один ребёнок погиб, - привёл он статистику.

Как сообщал «Байкал-Daily», трёхлетний ребёнок погиб зимой: машина, в которой ехали родители и трое детей, врезалась в дерево. Младший из сыновей скончался, двое его старших братьев попали в больницу.

Также ещё одно смертельное ДТП произошло в конце июля, то есть во второй половине года. Погиб годовалый малыш, который сидел у отца на руках.

Константин Эрдынеев отметил, что нужно проводить профилактику детского травматизма. А она, в свою очередь, сводится к двум основным вещам.

- Первое – нужно предотвращать угрозу получения дорожно-транспортных травм, в первую очередь - это касается маленьких пассажиров. Все взрослые обязательно должны иметь у себя в автомобилях детские удерживающие устройства. Всемирная организация здравоохранения провела десятилетние исследования, которые доказали, что детские удерживающие устройства в 54% уменьшают смертность, в 70% уменьшают количество полученных травм при ДТП. Поэтому, уважаемые родители, маленьких детей возите в автолюльках, детей до 12 лет – возите в детских креслах, тем самым, вы спасёте жизнь своему ребенку и предотвратите получение серьёзных травм, - рассказал врач.

Что касается маленьких пешеходов, то всегда рядом должен находиться родитель, должен находиться взрослый.

- Второе направление – систематическое постоянное обучение наших детей. Этим должны заниматься не только учителя, воспитатели, но и, в первую очередь, родители. Вы должны быть ответственными, вы должны давать пример своему ребёнку, как правильно переходить дорогу, как реагировать на сигналы светофора, как заходить в общественный транспорт и выходить из него. Лично подавая пример ребёнку, вы воспитаете правильного участника дорожного движения, - заключил Константин Эрдынеев.


ДТП дети
 
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