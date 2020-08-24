В один миг мужчина полетел вниз, но его схватили и удержали вниз головой
В Железнодорожном районе Улан-Удэ накануне в десятом часу вечера в полицию поступило сообщение о семейном скандале в квартире многоэтажного дома. Прибывших росгвардейцев встретили две взволнованные женщины. Их муж и зять каким-то образом оказался на ограждении балкона пятого этажа.
Сотрудники бросились ему на помощь. В один миг мужчина уже не мог держаться, отпустил руки и полетел вниз. Но росгвардейцы схватили его за ноги и удержали вниз головой на высоте.
Затем на помощь росгвардейцам подоспели сотрудники полиции.
- Так правоохранители держали мужчину 30 минут. Ситуацию осложнял узкий балкон. Прибывшие пожарные забрались по развёрнутой автолестнице, связали мужчине руки верёвкой, а второй её конец закинули на балкон. Сотрудники вневедомственной охраны вместе с сотрудниками полиции подняли мужчину на балкон и завели в квартиру, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В дальнейшем мужчину передали медицинским работникам.
В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину
Происшествия, Фото:
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