В Улан-Удэ росгвардейцы полчаса держали за ноги висящего мужчину

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

В один миг мужчина полетел вниз, но его схватили и удержали вниз головой



В Железнодорожном районе Улан-Удэ накануне в десятом часу вечера в полицию поступило сообщение о семейном скандале в квартире многоэтажного дома. Прибывших росгвардейцев встретили две взволнованные женщины. Их муж и зять каким-то образом оказался на ограждении балкона пятого этажа.



Сотрудники бросились ему на помощь. В один миг мужчина уже не мог держаться, отпустил руки и полетел вниз. Но росгвардейцы схватили его за ноги и удержали вниз головой на высоте.



Затем на помощь росгвардейцам подоспели сотрудники полиции.



- Так правоохранители держали мужчину 30 минут. Ситуацию осложнял узкий балкон. Прибывшие пожарные забрались по развёрнутой автолестнице, связали мужчине руки верёвкой, а второй её конец закинули на балкон. Сотрудники вневедомственной охраны вместе с сотрудниками полиции подняли мужчину на балкон и завели в квартиру, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



В дальнейшем мужчину передали медицинским работникам.





