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На Байкале в Бурятии задержали омулёвого браконьера

На Байкале в Бурятии задержали омулёвого браконьера
Происшествия, 
Мужчине грозит до двух лет колонии

На озере Байкал в районе села Посольск транспортные полицейские задержали жителя Кабанского района Бурятии. У браконьера изъяли рыболовную сеть и незаконно выловленный омуль.

Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
омуль браконьерство
 
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