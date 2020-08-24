На Байкале в Бурятии задержали омулёвого браконьера

Мужчине грозит до двух лет колонии



На озере Байкал в районе села Посольск транспортные полицейские задержали жителя Кабанского района Бурятии. У браконьера изъяли рыболовную сеть и незаконно выловленный омуль.



Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.



Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

