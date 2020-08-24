Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано
По состоянию на семь часов утра 24 августа, в Иркутской области действуют 28 лесных пожаров в Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах на площади 8195,8 га. За прошедшие сутки были локализованы 11 лесных пожаров на площади 1682,5 га. Угрозы перехода лесного пожара на населенные пункты нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
По данным космического мониторинга, за минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 10 населённых пунктов в Катангском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах.
Согласно данным, полученным со стационарных пунктов наблюдения синоптиков, случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано.
Не выявлено и превышения гигиенических нормативов - результаты исследования проб озвучили сотрудники Роспотребнадзора. По их информации, в адрес территориальных отделов жалобы и обращения на ухудшение условий проживания в связи с задымлением атмосферного воздуха от граждан не поступали.
Дымом заволокло 10 населённых пунктов Иркутской области
Происшествия, Фото:
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