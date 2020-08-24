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В Бурятии котельная работала с «вопиющим» нарушением

В Бурятии котельная работала с «вопиющим» нарушением
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Нарушения в эксплуатации четырёх котельных негативно влияют на экологию и здоровье населения

В сёлах Северо-Байкальского района Бурятии эксплуатация четырёх котельных осуществляется с нарушением природоохранного законодательства. Суд возложил на эксплуатирующие организации обязанности в течение полугода обеспечить соблюдение экологических требований на котельных.

Основанием судебных разбирательств послужили итоги прокурорских проверок, которые показали, что котельные, являющиеся источниками выбросов, не поставлены на учёт в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Кроме того, не обеспечен надлежащий производственный экологический контроль за их работой.

- На одной из котельных выявлено вопиющее нарушение – отсутствие установок по очистке газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух. При этом, данная котельная является угольной, и образующиеся в результате его сжигания выбросы содержат наиболее опасное вещество, токсичное и канцерогенное – бензапирен, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Установленные нарушения законодательства негативно влияют не только на экологию, но и на здоровье населения. Прокурор оставит ситуацию на контроле до фактического исполнения судебного акта.
котельные загрязнение воздуха
 
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