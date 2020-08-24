В Бурятии котельная работала с «вопиющим» нарушением

Происшествия, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Нарушения в эксплуатации четырёх котельных негативно влияют на экологию и здоровье населения



В сёлах Северо-Байкальского района Бурятии эксплуатация четырёх котельных осуществляется с нарушением природоохранного законодательства. Суд возложил на эксплуатирующие организации обязанности в течение полугода обеспечить соблюдение экологических требований на котельных.



Основанием судебных разбирательств послужили итоги прокурорских проверок, которые показали, что котельные, являющиеся источниками выбросов, не поставлены на учёт в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Кроме того, не обеспечен надлежащий производственный экологический контроль за их работой.



- На одной из котельных выявлено вопиющее нарушение – отсутствие установок по очистке газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух. При этом, данная котельная является угольной, и образующиеся в результате его сжигания выбросы содержат наиболее опасное вещество, токсичное и канцерогенное – бензапирен, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Установленные нарушения законодательства негативно влияют не только на экологию, но и на здоровье населения. Прокурор оставит ситуацию на контроле до фактического исполнения судебного акта.

