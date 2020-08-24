В Чите девочка утонула сама и утянула с собой подружку

Их тела обнаружили спустя несколько часов



В Чите 21 августа утонули две девушки, 14 и 15 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум лицам).



По данным следствия, в тот день две девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде. Девочки пошли купаться в ближайший водоём, расположенный в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая бросилась спасать подружку, и та утянула девочку в воду.



Тела обнаружили спустя несколько часов спасатели МЧС.



- Уголовное дело возбуждено в целях всестороннего расследования обстоятельств трагедии, а также для производства комплекса следственных мероприятий, проведение которых невозможно в рамках процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы. Руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов взял расследование дела под собственный контроль.









