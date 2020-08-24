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В Чите девочка утонула сама и утянула с собой подружку

В Чите девочка утонула сама и утянула с собой подружку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Их тела обнаружили спустя несколько часов

В Чите 21 августа утонули две девушки, 14 и 15 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум лицам).

По данным следствия, в тот день две девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде. Девочки пошли купаться в ближайший водоём, расположенный в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая бросилась спасать подружку, и та утянула девочку в воду.

Тела обнаружили спустя несколько часов спасатели МЧС.

- Уголовное дело возбуждено в целях всестороннего расследования обстоятельств трагедии, а также для производства комплекса следственных мероприятий, проведение которых невозможно в рамках процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы. Руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов взял расследование дела под собственный контроль.




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