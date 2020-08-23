В селе Бурятии произошёл пожар в квартире

Также вчера горела трансформаторная будка
22 августа в городе Кяхта произошло возгорание трансформаторной будки. На место пожара прибыли огнеборцы 33 пожарной части. Пожарные оперативно потушили пламя.
В результате возгорания трансформаторная подстанция выгорела изнутри. Причиной пожара послужили грозовые разряды.
Также вчера вечером в селе Кабанск из-за неосторожного обращения с огнём горела двухкомнатная квартира.
В результате пожара огнём были уничтожены два пластиковых окна и вещи собственников квартиры на площади 5 кв.м.
Пожарные не допустили дальнейшего распространения пламени и потушили его, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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