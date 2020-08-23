В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Авария произошла сегодня днём
В Улан-Удэ сегодня днём произошло ДТП по улице Жердева. Мужчина, выезжая с второстепенной дороги на автомобиле «Toyota Town Ace», не предоставил преимущества машине Toyota Carina, которая двигалась по главной дороге.
В аварии обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, у виновника отсутствовал полис ОСАГО – он возместит ущерб за свой счёт.
Позже стрелок рассказал, что умысла на убийство у него не было: он защищался от нападавших
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