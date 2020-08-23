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Житель Бурятии убил в потасовке мужчину

Житель Бурятии убил в потасовке мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Позже стрелок рассказал, что умысла на убийство у него не было: он защищался от нападавших

В феврале 2020 года мужчина после потасовки с жителями одного из сёл Кяхтинского района вернулся к себе домой, где взял одноствольное охотничье ружьё, патроны, снаряжённые картечью. Затем он вышел на улицу и, чтобы напугать обидчиков, произвёл три выстрела, два из которых были предупредительными. После третьего выстрела один из нападавших умер спустя непродолжительное время на месте происшествия.

Вину в совершении преступления стрелок признал частично. Подсудимый пояснил, что умысла на убийство у него не было - он защищался от нападавших.

- Совокупностью исследованных доказательств вина подсудимого в совершении указанного преступления была установлена. Мужчина был признан виновным в совершении убийства и приговорён к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Кяхтинском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.
убийство
 
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