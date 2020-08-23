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В селе Бурятии подтопило придомовые участки

В селе Бурятии подтопило придомовые участки
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Вода зашла в подполья домов. Видео

Накануне в Мухоршибирском районе днём шёл сильный ливень и град. Из-за скопления осадков на горной местности вода хлынула и подтопила участки села Никольск и зашла в подполья домов.

- Главой сельского поселения совместно с руководителем пожарно-спасательного отряда проводится обход дворов, с целью установления количества подтопленых дворов и подполий, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Главе района рекомендовано провести заседание районной комиссии по ЧС. 

подтопление
 
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