В селе Бурятии подтопило придомовые участки

Накануне в Мухоршибирском районе днём шёл сильный ливень и град. Из-за скопления осадков на горной местности вода хлынула и подтопила участки села Никольск и зашла в подполья домов.
- Главой сельского поселения совместно с руководителем пожарно-спасательного отряда проводится обход дворов, с целью установления количества подтопленых дворов и подполий, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Главе района рекомендовано провести заседание районной комиссии по ЧС.
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