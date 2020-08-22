В Улан-Удэ вандалы погубили саженцы

Неизвестные орудовали напротив Горсада
В Улан-Удэ на пешеходной дорожке напротив Горсада в этом году высадили молодые деревья. Саженцы прижились, их поливали, лунки мокрые. Но сегодня очевидцы запечатлели погубленные саженцы. Неизвестные вандалы сломали их специально.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад аналогичный акт вандализма произошёл на улице Кабанская на Бурводе
. Часть молодых тополей просто выкопали, а часть сломали.
Периодически в городе рубят сосны под Новый год. Подобное, к примеру, фиксировалось в парке «Молодёжный» и у здания Ипотечной корпорации Бурятии.
В том числе людей спускали по пожарным лестницам
На этот раз спасатели выезжали в Заиграевский район
Поиски второй день идут в местности, которую указал шаман
Женщина доверчиво выполнила указания фальшивых работников банка
Генерал-майор Вячеслав Гладких погиб в Сирии, подорвавшись на взрывном устройстве
Среди пострадавших 10-летний сын погибшего водителя
За сутки COVID-19 заболели сразу почти 60 человек
У умершей женщины, помимо коронавируса, были другие заболевания
Рабочие порвали кабель
Документы, которые также находились в сумке, вор выбросил
В том числе погибли семь детей
Убитую женщину никто не искал, но полицейские сами узнали о расправе
Суд не стал арестовывать бывшего сотрудника МВД, который обвиняется в громком убийстве девушек 18-летней давности
Команда ушла на самоизоляцию
Полиция обнаружила очаги дикорастущей конопли в Иволгинском районе