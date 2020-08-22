В том числе людей спускали по пожарным лестницам
Накануне вечером, 21 августа, в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Шаляпина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Приехавшие пожарные спасли семь человек. Пятерых жильцов второго этажа спускали вниз по пожарной лестнице. Ещё одного человека эвакуировали с помощью специального спасательного средства. Седьмым спасенным стал житель первого этажа, которого вызволили через окно.
Благодаря оперативным действиям пожарных никто не погиб и не пострадал.
В результате пожара выгорела квартира на площади 15 квадратных метров.
Всего к тушению привлекались 18 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
На пожаре в Улан-Удэ спасли семь человек
Происшествия, Фото:
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