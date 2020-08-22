На пожаре в Улан-Удэ спасли семь человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В том числе людей спускали по пожарным лестницам



Накануне вечером, 21 августа, в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Шаляпина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Приехавшие пожарные спасли семь человек. Пятерых жильцов второго этажа спускали вниз по пожарной лестнице. Ещё одного человека эвакуировали с помощью специального спасательного средства. Седьмым спасенным стал житель первого этажа, которого вызволили через окно.



Благодаря оперативным действиям пожарных никто не погиб и не пострадал.



В результате пожара выгорела квартира на площади 15 квадратных метров.



Всего к тушению привлекались 18 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

