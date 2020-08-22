В Иркутской области в ДТП один человек погиб и трое пострадали

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Среди пострадавших 10-летний сын погибшего водителя



21 августа в 18:30 на федеральной дороге Р-258 «Байкал» между городом Шелехов и посёлком Чистые Ключи в Иркутской области столкнулись автомобили «Тойота Марк 2» и «Мерседес».



В результате 34-летний водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда медиков.



Его 10-летний сын с травмами доставлен в больницу. Госпитализированы также 40-летний водитель и два пассажира «Мерседеса».



- По одной из версий, причина аварии - выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

