Среди пострадавших 10-летний сын погибшего водителя
21 августа в 18:30 на федеральной дороге Р-258 «Байкал» между городом Шелехов и посёлком Чистые Ключи в Иркутской области столкнулись автомобили «Тойота Марк 2» и «Мерседес».
В результате 34-летний водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда медиков.
Его 10-летний сын с травмами доставлен в больницу. Госпитализированы также 40-летний водитель и два пассажира «Мерседеса».
- По одной из версий, причина аварии - выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Происшествия, Фото:
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