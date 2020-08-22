 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

В Улан-Удэ неаккуратные рабочие оставили дома без света

В Улан-Удэ неаккуратные рабочие оставили дома без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рабочие порвали кабель

В пятницу, 21 августа, подрядная организация вела земляные работы на улице Партизанская в Улан-Удэ. В 16.10 часов рабочие повредили кабельную линию, что привело к аварийному отключению электроэнергии. Без света остались жильцы домов №№ 21 и 23 по улице Партизанская.

В 20:05 потребителей подключили по временной схеме. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 4 часа 5 минут. 
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец стащил барсетку с 200 тысячами из «Лексуса»
Забайкалец стащил барсетку с 200 тысячами из «Лексуса»
Происшествия, 21.08.2020
Документы, которые также находились в сумке, вор выбросил
Житель Иркутской области зарезал связанную знакомую
Житель Иркутской области зарезал связанную знакомую
Происшествия, 21.08.2020
Убитую женщину никто не искал, но полицейские сами узнали о расправе
Обвиняемого в убийстве двух девушек из Бурятии оставили на свободе
Обвиняемого в убийстве двух девушек из Бурятии оставили на свободе
Происшествия, 21.08.2020
Суд не стал арестовывать бывшего сотрудника МВД, который обвиняется в громком убийстве девушек 18-летней давности
В Бурятии сожгли кусты дикой конопли
В Бурятии сожгли кусты дикой конопли
Происшествия, 21.08.2020
Полиция обнаружила очаги дикорастущей конопли в Иволгинском районе
Водитель загоревшейся фуры погиб на трассе «Байкал»
Водитель загоревшейся фуры погиб на трассе «Байкал»
Происшествия, 21.08.2020
Скончался водитель фуры, перевозившей сухофрукты
В Забайкалье умер 52-й больной коронавирусом
В Забайкалье умер 52-й больной коронавирусом
Происшествия, 21.08.2020
69-летняя больная имела тяжёлые сопутствующие патологии
В Бурятии устроили погоню за преступниками из Якутска
В Бурятии устроили погоню за преступниками из Якутска
Происшествия, 21.08.2020
При задержании молодые люди оказали сопротивление полиции
Житель Бурятии прикарманил забытый телефон
Житель Бурятии прикарманил забытый телефон
Происшествия, 21.08.2020
Покупатель видел, что владелица телефона оставила его на кассе
В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Происшествия, 21.08.2020
Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^