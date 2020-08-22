Рабочие порвали кабель
В пятницу, 21 августа, подрядная организация вела земляные работы на улице Партизанская в Улан-Удэ. В 16.10 часов рабочие повредили кабельную линию, что привело к аварийному отключению электроэнергии. Без света остались жильцы домов №№ 21 и 23 по улице Партизанская.
В 20:05 потребителей подключили по временной схеме. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 4 часа 5 минут.
В Улан-Удэ неаккуратные рабочие оставили дома без света
Происшествия, Фото:
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