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Забайкалец стащил барсетку с 200 тысячами из «Лексуса»

Забайкалец стащил барсетку с 200 тысячами из «Лексуса»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Документы, которые также находились в сумке, вор выбросил

Из автомобиля Lexus жителя посёлка Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае неизвестные украли барсетку, в которой находилось 200 тысяч рублей и личные документы. Мужчина, припарковав машину на улице, не до конца закрыл дверь, оставив в салоне ценное имущество. Вернувшись, он не обнаружил своей сумки.

Позже установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель посёлка. Проезжая мимо на мотоцикле, молодой человек заметил приоткрытую дверь иномарки и лежащую на сиденье сумку, которую решил украсть.

Барсетку с документами удалось обнаружить в лесу - неподалеку от места преступления. Деньги парень успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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