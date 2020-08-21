Документы, которые также находились в сумке, вор выбросил
Из автомобиля Lexus жителя посёлка Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае неизвестные украли барсетку, в которой находилось 200 тысяч рублей и личные документы. Мужчина, припарковав машину на улице, не до конца закрыл дверь, оставив в салоне ценное имущество. Вернувшись, он не обнаружил своей сумки.
Позже установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель посёлка. Проезжая мимо на мотоцикле, молодой человек заметил приоткрытую дверь иномарки и лежащую на сиденье сумку, которую решил украсть.
Барсетку с документами удалось обнаружить в лесу - неподалеку от места преступления. Деньги парень успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец стащил барсетку с 200 тысячами из «Лексуса»
Происшествия, Фото:
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