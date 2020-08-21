Житель Иркутской области зарезал связанную знакомую

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Убитую женщину никто не искал, но полицейские сами узнали о расправе



В Иркутской области 20-летнему парню предъявлено обвинение в убийстве.



По версии следствия, ночью 1 августа в бане заброшенного дома по улице Ушакова села Тангуй Братского района пьяный молодой человек связал руки и ноги знакомой и начал бить ножом по телу. От полученных повреждений 27-летняя девушка скончалась на месте.



Заметая следы, молодой человек оттащил погибшую за баню, сбросил в яму и закидал тело мусором. Две недели девушку никто не искал и с заявлением о безвестном исчезновении в органы внутренних дел не обращался. Но у полицейских появилась информация о преступлении.



Вскоре подозреваемый был задержан. На следствии молодой человек дал признательные показания и показал место, где спрятал тело.



Парня заключили под стражу. Производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

