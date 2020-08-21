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Баскетболист иркутского клуба заболел коронавирусом

Баскетболист иркутского клуба заболел коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Команда ушла на самоизоляцию

В баскетбольном клубе «Иркут» в Иркутске коронавирусом заболел один из игроков. Клуб ушёл на самоизоляцию.

- COVID-19 не прошёл мимо. Один положительный тест на коронавирус в нашей команде. Включаем режим самоизоляции и уходим на дистанционную работу! С больным всё в порядке! Скоро будет в строю, - говорится в сообщении БК «Иркутск».

28 августа игроки сдадут повторный тест на коронавирус.

На 20 августа в Иркутской области зарегистрирован 15 981 случай заболевания коронавирусом.


спорт баскетбол коронавирус
 
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