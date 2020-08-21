Команда ушла на самоизоляцию
В баскетбольном клубе «Иркут» в Иркутске коронавирусом заболел один из игроков. Клуб ушёл на самоизоляцию.
- COVID-19 не прошёл мимо. Один положительный тест на коронавирус в нашей команде. Включаем режим самоизоляции и уходим на дистанционную работу! С больным всё в порядке! Скоро будет в строю, - говорится в сообщении БК «Иркутск».
28 августа игроки сдадут повторный тест на коронавирус.
На 20 августа в Иркутской области зарегистрирован 15 981 случай заболевания коронавирусом.
Баскетболист иркутского клуба заболел коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полиция обнаружила очаги дикорастущей конопли в Иволгинском районе
Скончался водитель фуры, перевозившей сухофрукты
69-летняя больная имела тяжёлые сопутствующие патологии
При задержании молодые люди оказали сопротивление полиции
Покупатель видел, что владелица телефона оставила его на кассе
Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека
Возбуждено уголовное дело
Юного вора ищет полиция
Всех участниц инцидента полиция уже нашла
Спасатели и волонтёры нашли пенсионера, который заблудился в лесу
Авария произошла в тёмное время суток
Чаще всего наезды происходят в воскресенье
Один из цехов закрыт, так как работать там уже некому
ДТП произошло на Смолина
Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея