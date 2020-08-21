В Бурятии сожгли кусты дикой конопли

- В рамках операции «Мак-2020» в Иволгинском районе поля обследуют на дикую коноплю. Всего межведомственная рабочая группа проверила 19 148 гектаров, что на 60 % больше, чем в 2019 году, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.















В Иволгинском районе Бурятии сжигают, а также выкашивают и травят коноплю.В результате обследований выявлено 35 очагов произрастания дикорастущей конопли, общей площадью более 183 гектаров. Из них 25 очагов уничтожено химическим (обработка специальными препаратами) и агротехническим (выкашивание) способами.- Полицейские Иволгинского района вынесли 49 предписаний в отношении землепользователей и землевладельцев. За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры составлен один протокол по ст. 10.5 КоАП. Мероприятия по обследованию территории Иволгинского района на предмет произрастания очагов дикорастущей конопли, а также контрольные проверки по ранее вынесенным предписаниям будут продолжены, - сообщили в МВД по Бурятии.