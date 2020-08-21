Водитель загоревшейся фуры погиб на трассе «Байкал»

Скончался водитель фуры, перевозившей сухофрукты
Сегодня около 12:10 на Култукском тракте на федеральной трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП. В районе посёлка Култук Иркутской области 47-летний водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в бетонное ограждение.
Фура опрокинулась и загорелась.
Водитель скончался до приезда бригады медиков.
В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Очевидцы происшествия делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия. В группе «ДТП 38RUS Иркутск» уточнили, что водитель перевозил сухофрукты.
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