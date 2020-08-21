Водитель загоревшейся фуры погиб на трассе «Байкал»

Очевидцы происшествия делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия. В группе «ДТП 38RUS Иркутск» уточнили, что водитель перевозил сухофрукты.















Сегодня около 12:10 на Култукском тракте на федеральной трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП. В районе посёлка Култук Иркутской области 47-летний водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в бетонное ограждение.Фура опрокинулась и загорелась.Водитель скончался до приезда бригады медиков.В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.