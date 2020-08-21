69-летняя больная имела тяжёлые сопутствующие патологии
По данным на 21 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4388, за сутки выявили 18 больных. Из них 4065 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе за последние 26 человек.
Количество летальных случаев выросло до 52.
- Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшейся женщины 69 лет, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии, - сообщается на сайте регионального правительства.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 4804 случая заражения COVID-19. Выписался из больниц 4141 человек. Умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 314 больных. На амбулаторном лечении находятся 302 пациента.
В Забайкалье умер 52-й больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полиция обнаружила очаги дикорастущей конопли в Иволгинском районе
Скончался водитель фуры, перевозившей сухофрукты
69-летняя больная имела тяжёлые сопутствующие патологии
При задержании молодые люди оказали сопротивление полиции
Покупатель видел, что владелица телефона оставила его на кассе
Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека
Возбуждено уголовное дело
Юного вора ищет полиция
Всех участниц инцидента полиция уже нашла
Спасатели и волонтёры нашли пенсионера, который заблудился в лесу
Авария произошла в тёмное время суток
Чаще всего наезды происходят в воскресенье
Один из цехов закрыт, так как работать там уже некому
ДТП произошло на Смолина
Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея