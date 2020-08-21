Житель Бурятии прикарманил забытый телефон

Покупатель видел, что владелица телефона оставила его на кассе



19 августа в дежурную часть отделения полиции в Онохое с заявлением о краже сотового телефона обратилась 24-летняя улан-удэнка. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Девушка забыла сотовый телефон на кассе магазина в пригородном садоводческом товариществе, когда расплачивалась за покупки. Покупатель, увидев, что девушка забыла телефон, не стал окликать её, а присвоил гаджет.



Сотрудники полиции задержали по «горячим следам» 48-летнего местного жителя.



Мужчина вынул сим-карту и сам планировал пользоваться сотовым.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





