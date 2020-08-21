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В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч

В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека

Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области, по данным на 21 августа, достигло отметки 16 086. Суточный прирост составил 105 человек.

По данным регионального оперштаба, госпитализировано 735 человек, из них у 38 заболевание протекает в тяжёлой форме. Накануне сообщалось о 37 тяжёлых больных.

На амбулаторном лечении находятся 1604 человека. Выздоровело 13 495 пациентов, в том числе 164 за последние сутки. Умерло 178 человек.

В Бурятии на сегодня 4804 случая заражения COVID-19. Выписался из больниц 4141 человек. Умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 314 больных. На амбулаторном лечении находятся 302 пациента.
коронавирус
 
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