Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека
Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области, по данным на 21 августа, достигло отметки 16 086. Суточный прирост составил 105 человек.
По данным регионального оперштаба, госпитализировано 735 человек, из них у 38 заболевание протекает в тяжёлой форме. Накануне сообщалось о 37 тяжёлых больных.
На амбулаторном лечении находятся 1604 человека. Выздоровело 13 495 пациентов, в том числе 164 за последние сутки. Умерло 178 человек.
В Бурятии на сегодня 4804 случая заражения COVID-19. Выписался из больниц 4141 человек. Умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 314 больных. На амбулаторном лечении находятся 302 пациента.
В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Происшествия, Фото:
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